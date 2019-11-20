Барнаул перевели в режим повышенной готовности из-за аварии

И.о. главы Барнаула Вячеслав Франк заявил о введении в двух районах города режима повышенной готовности из-за коммунальной аварии , сообщили в мэрии.

К ликвидации аварии на пр. Ленина, 142 приступили в 6 утра, сообщил директор БТСК Александр Гросс. Для поддержания температуры в домах управляющие организации обеспечили принудительную циркуляцию через обратный трубопровод тепловой сети.



На месте аварии дежурят сотрудники ГИБДД. движение не ограничено, дорожные службы чистят проезжую часть от воды и обрабатывают антигололедными реагентами.

В резерве около 100 обогревателей, которые предоставят людям в случае необходимости.

В зону ограничения теплоснабжения попали около 2,5 тысячи человек. Произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 600 мм.