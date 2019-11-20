В Барнауле из-за аварии десятки домов и два детсада остались без отопления

В Барнауле ночью 20 ноября произошло повреждение на тепловой сети по адресу проспект Ленина, 142. В результате 23 жилых дома и детские сады № 45 и № 105 остались без отопления, сообщили в мэрии города. В соцсетях опубликовали видео с места аварии.

Сообщается, что Барнаульская теплосетевая компания устраняет повреждение. Зона проведения работ огорожена, дорожные службы работают на месте аварии

«Вода текла до Северо-Западной» — рассказывают очевидцы в сообществе Инцидент Барнаул. На месте аварии плохая видимость, автомобилистов просят выбирать пути объезда.

Администрация детских садов № 45 и № 105 обзванивает родителей, чтобы они по возможности не приводили детей. Если такой возможности у родителей нет, детей готовы принять временно.

Ранее стало известно, что период морозов, который начнется в Алтайском крае 20 ноября, продлится около недели. Днем 20 ноября будет −20…−25 градусов, в южных районах −15…−20 градусов.