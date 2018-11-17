В Барнауле возобновили строительство торгового центра в новостройках

В Барнауле между улицей Балтийской и Северным Власихинским проездом возобновили строительство торгового центра, сообщают читатели altapress.ru. Местные жители предполагают, что там может открыться «Лента».

О том, что «Лента» собирается строить на этом месте супермаркет, стало известно в сентябре. Участок граничит с новым кварталом «Времена года», а также находится в шаговой доступности от «Янтарного», «Матрешек» и ЖК «Адмиралъ».

Рядом свой торговый комплекс возводит «Мария-Ра», где темпы строительства также высокие. По данным altapress.ru, магазин сети станет якорным арендатором, а остальные площади сдадут другим компаниям. Это будет аналог ТЦ «Лето», который построили на пересечении Павловского тракта и ул. Шумакова.

«Лента» и «Мария-Ра» уже конкурировали на одной участке в Барнауле — на улице Северо-Западной. «Лента» в ноябре 2017 года выкупила помещения у «Холидея» на Северо-Западной, 155, но открыла магазин только летом 2018 года. Федерального ритейлера опередила «Мария-Ра», которая оперативно выкупила помещение рядом и открыла свой магазин уже в апреле.