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В Барнаул вернутся продуктовые ярмарки

Первая в 2021 году продовольственная ярмарка в Барнауле пройдет 6 февраля, сообщили в администрации города. Власти получили многочисленные обращения от жителей и предпринимателей, поэтому досрочно дать старт ярморочной торговле.

Первая осенняя ярмарка в Барнауле в 2020 году.
Первая осенняя ярмарка в Барнауле в 2020 году.
altapress.ru

Последнюю в 2020 году ярмарку пришлось отменить из-за морозов, а до этого организовать торговлю мешал коронавирус.

«Принимая во внимание сложную ситуацию, в которой оказались барнаульские предприниматели, а также многочисленные просьбы жителей администрацией города принято решение о досрочном возобновлении ярмарочной деятельности в 2021 году», — заявили в мэрии.

6 февраля ярмарки пройдут по следующим адресам с 10:00 до 14:00:

  • Железнодорожный район — пр. Ленина, 71,
  • Индустриальный район — ул.50 лет СССР, 51а,
  • Ленинский район — пл. Народная,
  • Октябрьский район — пр. Космонавтов, 6в,
  • Центральный район — пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.

Подчеркивается, что все антикоронавирусные требования будут соблюдать, а барнаульцев просят не забыть надеть маски.

Последняя в 2020 году ярмарка прошла 31 октября. Самой большой популярностью тогда пользовалась картошка и капуста.

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