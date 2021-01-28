В Барнаул вернутся продуктовые ярмарки

Последнюю в 2020 году ярмарку пришлось отменить из-за морозов, а до этого организовать торговлю мешал коронавирус.
«Принимая во внимание сложную ситуацию, в которой оказались барнаульские предприниматели, а также многочисленные просьбы жителей администрацией города принято решение о досрочном возобновлении ярмарочной деятельности в 2021 году», — заявили в мэрии.
6 февраля ярмарки пройдут по следующим адресам с 10:00 до 14:00:
- Железнодорожный район — пр. Ленина, 71,
- Индустриальный район — ул.50 лет СССР, 51а,
- Ленинский район — пл. Народная,
- Октябрьский район — пр. Космонавтов, 6в,
- Центральный район — пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.
Подчеркивается, что все антикоронавирусные требования будут соблюдать, а барнаульцев просят не забыть надеть маски.
Последняя в 2020 году ярмарка прошла 31 октября. Самой большой популярностью тогда пользовалась картошка и капуста.