В Барнауле заработал гипермаркет «Лента», который закрывали по непонятной причине

Ранее пресс-служба мэрии со ссылкой на ГОЧС Барнаула сообщала, что с 15 февраля гипремаркет не работал из-за провисания кровли. Магазин закрывали для комплексного обследования конструкций и состояния грунтов. Этот же гипермаркет не работал несколько часов и 14 февраля. В «Ленте» тогда это объяснили «техническими причинами».
Тем временем на форуме Skyscrapercity выложили снимки, на которых видно, как с крыши закрытого гипермаркета на Власихинской убирали снег. Под этими фотографиями развернулось следующее обсуждение:
— Размер этого здания примерно 126×84 м. Соответственно, площадь кровли составляет 10.5 тысяч квадратных метров. При высоте снежного покрова всего лишь 20 см, объем снега составит 2100 куб.м. снега. Если предположить, что КамАЗ сможет увести 15 кубов, то таких понадобится 140 штук! А теперь представьте сколько нужно лопат для этой уборки.
— Возможно это послужит поводом, чтобы задуматься о целесообразности строительства дешёвых торговых кубосараев в наших климатических условиях. Для малоснежных регионов они приемлемы, а у нас — нет. Полагаю, что Технадзор в этом направлении начнет работать более активно.
— Подобные конструкции покрытий должны быть рассчитаны на нормативную снеговую нагрузку с учетом всех коэффициентов, с учетом возможного образования снеговых мешков. Если проектировщик в чем-либо не уверен, он применяет в своих расчетах «коэффициент крепкого сна». И если проектировщик не ошибся, и если конструкция выполнена без косяков, то покрытие должно нести весь снег, который собирается на кровле за зимний период. Неправильно, когда от снега чистят такие кровли. Сама по себе ПВХ-мембрана (верхний слой кровельного пирога) не рассчитана на то чтобы по ней ходили! Ее толщина в районе 1.2−1.5 мм, Работать лопатой на такой кровле, что резать хлеб на столе без разделочной доски!
Может проблемы в чем-то другом? А снег убирают чтобы перестраховаться? Не думаю, что Лента может позволить себе экономить на проекте и на металле. В отличии от некоторых. Это ж очень серьезные вещи!