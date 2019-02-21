В Барнауле заработал гипермаркет «Лента», который закрывали по непонятной причине

21 февраля открылся гипермаркет торговой сети «Лента» на улице Власихинской. Его закрывали с 15 февраля. Утром в четверг в гипермаркете сообщили altapress.ru, что магазин работает в штатном режиме. Причину того, почему гипермаркет не работал в «Ленте» объяснили «плановым закрытием».

Ранее пресс-служба мэрии со ссылкой на ГОЧС Барнаула сообщала, что с 15 февраля гипремаркет не работал из-за провисания кровли. Магазин закрывали для комплексного обследования конструкций и состояния грунтов. Этот же гипермаркет не работал несколько часов и 14 февраля. В «Ленте» тогда это объяснили «техническими причинами».

Тем временем на форуме Skyscrapercity выложили снимки, на которых видно, как с крыши закрытого гипермаркета на Власихинской убирали снег. Под этими фотографиями развернулось следующее обсуждение: