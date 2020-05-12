В барнаульском аэропорту приступили к ремонту взлетно-посадочной полосы

К началу июня в эксплуатацию будет сдан участок площадью около 15 тыс. квадратных метров.
Работы будут проводиться в дневное время. На данный момент на объекте осуществляется фрезерование старого полотна и укладка нового асфальтобетонного покрытия, говорится в сообщении минтранса Алтайского края.
Ямочный метод
Ранее ежегодно проводился планово-предупредительный ремонт аэродромного покрытия «ямочным» методом, когда ремонтировались небольшие участки.
С 2018 года площадь увеличилась в два раза — дорожники стали обновлять по 1/6 части полосы, полностью снимая старое покрытие.
Реконструкция
В декабре 2019 года замминистра транспорта региона Дмитрий Коровин отмечал, что власти региона рассчитывают, что проект реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту включат в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, рассчитанный до 2024 года.
В настоящее время прорабатывают вопрос строительства новой полосы, которая смещена от действующей в глубину. Протяженность ВПП составит 2,8 км. Ориентировочная стоимость данного проекта — 2 млрд рублей.