В чем встречать новый 2019 год земляной свиньи? Модные тенденции вечерних нарядов

Прежде всего, нужно определиться, в каком цвете встречать 2019 год. Ключевые слова в названии символа нового года — «желтая» и «земляная». Следовательно, именно таким оттенкам и нужно отдать предпочтение. В тренде — природная цветовая гамма, к которой относятся: коричневый, зеленый, желтый.

Понемногу мы приближаемся к самому долгожданному событию — встрече Нового 2019 года. Для большинства женщин это настоящее испытание, ведь к нему необходимо тщательно подготовится и решить, что надеть или приготовить на праздник, чтобы привлечь счастье и успех. Для этого вам потребуется составить свой образ, соответствующий всем современным тенденциям моды.

Модные стилисты рекомендуют трендовый оттенок желтого «пряная горчица». Это великолепный, насыщенный и экзотичный цвет, добавляющий яркому новогоднему образу шик и харизму. Также отличной альтернативой желтому станет золотой, который сделает женщину звездой новогодней вечеринки. Можно остановить свой выбор на красном, синем, фиолетовом или оранжевом. Однако, выбирая платье в такой цветовой гамме, помните о том, что природные оттенки нужно использовать в ансамбле с золотом, хотя бы в виде акцентов.

Вечерние наряды. Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»

Помимо этого, есть еще некоторые рекомендации по выбору модного и стильного лука. Лучшим нарядом для празднования Нового года считается платье. Можно подобрать любой фасон, идеально подходящий вам по фигуре. К примеру, романтичным девушкам подойдут расклешенные и легкие платья, а вот женщинам с волевым характером следует присмотреться к свободному фасону наряда.

Вечерние наряды. Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»

Не менее актуальным остается классическое сочетание юбки и блузы. Но при этом можно разнообразить привычный комплект игрой оттенков. Так, выбрав горчичную атласную блузку, дополните ее лимонной пышной юбкой.

Большой популярностью пользуются также брючные костюмы, к которым можно подобрать несколько модных аксессуаров.

Вечерние наряды. Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»

Правильно подобрать новогодний наряд очень важно, ведь он должен помочь привлечь счастье, богатство и удачу в новом году!

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