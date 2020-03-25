В Госдуме предложили освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ во время карантина

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за коронавируса нового типа, сообщает РИА Новости.

«Сотрудникам, помимо общего сокращения доходов, приходится нести дополнительные издержки в виде повышенных счетов за коммунальные услуги вследствие пребывания дома в течение длительного периода. Финансовое благополучие очень многих россиян в результате этого значительно пострадает. Соответственно, освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации», — написал в обращении Власов.

Оплату коммуналки следовало бы отменить до окончания карантинных мер, считает депутат.

Свое предложение он направил главе Минстроя Владимиру Якушеву.

Ранее глава Роснано Анатолий Чубайс поддержал идею раздачи денег россиянам из-за Covid-19.

«Я считаю, что в нашей стране в эту сторону двигаться правильно, но все-таки нужно выбрать подход», — отметил Чубайс.

Глава Роснано считает — было бы неверно выделить деньги всем россиянам сразу. Нужно их дать тем категориям, которые по-настоящему нуждаются.