В Госдуме предложили отдавать просроченные продукты российским беднякам

В Госдуме возникла инициатива обязать магазины отдавать бедным гражданам просроченные продукты, ссылаясь на то, что такая практика распространена в некоторых европейских странах. Приживется ли это в России? Ответ на этот вопрос искала немецкая телекомпания «Дойче Велле».

Расходы бедняков

С инициативой обязать магазины отдавать просроченные продукты бедным, как это делается в европейских странах, выступил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Он исходил из того, что в России 19 млн человек живут за чертой бедности, и львиная доля их расходов — на еду.

«Во всем мире просроченные продукты раздают людям просто так», — сказал Вострецов.

И предложил ввести эту практику и в России — например, хотя бы за сутки до конца срока годности проводить аналогичные акции.

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Сбывают по акции

Инициатива депутата направлена исключительно на торговые сети. Доля сетевого ритейла в России составляет около 50% на рынке розничной продажи продовольствия, причем в основном сети сосредоточены в крупных городах. То есть подавляющее большинство торговых точек в России, особенно не в городах (где уровень бедности выше), даже в случае принятия нововведения продолжат работать по старинке.

Просроченные товары утилизируются в таких магазинчиках по усмотрению владельцев. Нередко продавцы забирают их домой или — в худшем случае — продают с переклеенными сроками годности (известно, что почти каждый продукт питания имеет на 30% больший срок годности, чем указан производителем на упаковке).

Что касается крупных торговых сетей, то они уничтожают просроченные продукты под контролем видеокамер. Главным образом это касается скоропортящихся продуктов, себе домой продукты нигде не забирают. В отношении товаров с более длительным сроком годности действует другая политика.

«Если срок подходит, выставляются 30−50-процентные скидки, и товар быстро реализуется. Еще часть товара перерабатывается на кухнях самих магазинов и затем продается как полуфабрикат или готовая кулинарная продукция», — пояснил один из ритейлеров.

Просроченный товар. 04.rospotrebnadzor.ru

Система не стимулирует

В Ассоциации компаний розничной торговли пояснили, что передача продтоваров с истекшим сроком годности куда-либо кроме как на утилизацию запрещена законом. Кроме того, в случае передачи товаров на благотворительные цели торговые организации вынуждены платить НДС и налог на прибыль, что тоже не стимулирует раздачу продуктов.

Кроме того, ритейлеры опасаются, что если разрешить отдавать просроченные товары на благотворительность, их в первую очередь будут забирать продавцы, которые в России относятся к малообеспеченным гражданам. Появятся очереди, начнется неразбериха, свои это или нет.