В Госдуме заявили, что не собираются штрафовать за одуванчики на дачных участках

Информация о том, что владельцев дачных участков будут штрафовать за неуничтожение вредных растений, таких как борщевик, чертополох и одуванчик, а также мяту и ромашку, появилась ранее в СМИ со ссылкой на юриста.
«Документ, который сейчас приводится многими СМИ, касается исключительно сельхозтоваропроизводителей и затрагивает сферу целевого или нецелевого использования земель сельхозназначения. Никакого отношения к дачникам этот документ не имеет», — уточнил Николаев.
Он также заявил, что никаких законодательных изменений в сфере регулирования сорных растений за последнее время не было, пишет ТАСС.
Поэтому дачникам можно не бояться штрафов за выросший борщевик. Тем более что каждый дачник и так борется с вредителями, заверил парламентарий.