В Госдуме заявили, что не собираются штрафовать за одуванчики на дачных участках

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил, что штраф за неуничтожение сорных растений предусмотрен только для сельхозпроизводителей, а не для дачников и садоводов.

Информация о том, что владельцев дачных участков будут штрафовать за неуничтожение вредных растений, таких как борщевик, чертополох и одуванчик, а также мяту и ромашку, появилась ранее в СМИ со ссылкой на юриста.

«Документ, который сейчас приводится многими СМИ, касается исключительно сельхозтоваропроизводителей и затрагивает сферу целевого или нецелевого использования земель сельхозназначения. Никакого отношения к дачникам этот документ не имеет», — уточнил Николаев.

Он также заявил, что никаких законодательных изменений в сфере регулирования сорных растений за последнее время не было, пишет ТАСС.

Поэтому дачникам можно не бояться штрафов за выросший борщевик. Тем более что каждый дачник и так борется с вредителями, заверил парламентарий.