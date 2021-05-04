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За мяту и ромашки будут штрафовать дачников

Юрист Татьяна Мацукова предупредила российских дачников о штрафах за мяту, одуванчик и ромашку на участке, сообщает РИА Новости.

Дачники. Барнаул.
Дачники. Барнаул.
Анна Зайкова.

Эти растения, как борщевик и чертополох, входят в число опасных вредителей растений.

По закону дачникам, которые не уничтожают сорняки, грозит административный штраф от 300 до 500 рублей, должностным лицам — от 500 рублей до одной тысячи, юридическим — от пяти до 10 тыс. рублей.

«Перечень сорных растений определен постановлением правительства РФ от 18.09.2020 № 1482. К числу сорных растений относятся, в частности, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов», — пояснила Мацукова.

Правонарушение заключается в использовании зараженных болезнями семян и в бездействии, когда владелец не убирает сорные растения, пишет Lenta.ru. Однако при несущественности нарушения и крайне малом вреде можно избежать административной ответственности.

Ранее общественники предложили продлить действовавшую до 2020 года так называемую водную амнистию.

Она заключалась в освобождении дачников от штрафов за бурение скважин для добычи воды.

В 2021 году были внесены поправки в закон «О недрах», обязующие СНТ и ОНТ лицензировать скважины. При отсутствии документа физическое лицо оштрафуют на 3−5 тыс. рублей, должностное лицо может заплатить от 30 до 50 тыс. рублей, а физлицо — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

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