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В Госдуму внесли проект продления «дачной амнистии»

Российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы свою версию законопроекта о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года.

Помни про дачу!
Помни про дачу!
опубликовано на obhohocheshsya.com

В документе говорится, что до указанного срока жилые и садовые дома, построенные россиянами без уведомления госорганов, могут получить государственную регистрацию или быть поставленными на кадастровый учет.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что не все граждане успели воспользоваться возможностью «по оформлению прав на жилые строения <…> в упрощенном порядке, который предусматривался в том числе в рамках так называемой дачной амнистии», поэтому ее необходимо продлить, пишет polit.ru.

Дачная амнистия — упрощенная процедура регистрации дачных домов — завершилась 1 января 2019 года.

Законопроект опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

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