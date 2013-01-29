В Минтруде рассказали о соцвыплатах на фоне понижения МРОТ

Для установления размеров отдельных социальных выплат применяется величина прожиточного минимума за II квартал предыдущего года, уточнили в ведомстве. Эта цифра считается наиболее приближенной к среднегодовой величине прожиточного минимума.

Ранее Минтруд предложил снизить размер прожиточного уровня. Для трудоспособного населения в четвертом квартале 2019 года предлагалась установить прожиточный минимум в размере 11 510 руб., что на 3,6% ниже, чем в предыдущем квартале, для детей — 10 383 руб. (на 4,2%), а для пенсионеров — 8788 руб. (на 3,3%).

Снижение в ведомстве объяснили уменьшением стоимости продуктов питания, используемых при исчислении величины прожиточного минимума, пишет bfm.ru. Отмечалось, что за три месяца упала цена на картофель на 25,8%, на белокочанную капусту — на 18,2%, на морковь — на 29,3%, свеклу — на 19,6%, а на репчатый лук — на 27,4%.

Величина прожиточного минимума определяется для оценки уровня жизни. Размер прожиточного минимума используется при разработке и реализации социальных программ, установления минимального размера оплаты труда, размеров стипендий, пособий и других социальных выплат.