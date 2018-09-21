В Москве за 250 тысяч рублей продают место в очереди за новым iPhone

На Avito продают место в очереди за новым iPhone за 250 тыс. рублей. За эти деньги люди готовы простоять перед магазином четыре-пять суток при любой погоде. Об этом сообщили агентству «Москва» в пресс-службе сервиса.

Покупатель получит возможность купить смартфон в день старта продаж. Впрочем, 250 тысяч — это максимальная цена за место в очереди. Можно найти аналогичные предложения за 100 тыс. рублей или за 10% от чека.

Другая услуга — доставка телефона раньше старта продаж — обойдется в 300 тыс. рублей. Телефон обещают привезти из США или Европы, где продажи начнутся 21 сентября. В России — 28 сентября.

Напомним, 13 сентября компания Apple представила новые iPhone — три модели смартфонов следующего поколения с новыми высокопроизводительными процессорами. Цена новинки достигла 128 тыс. рублей.