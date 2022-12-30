2022 год для российского автомобильного рынка оказался по-настоящему сложным. Рост цен и падение объемов продаж стали рекордными. В среднем рынок «просел» на 50%, и такая тенденция коснулась все регионов. Один из главных вопросов, который тревожит потенциальных покупателей, звучит так: стоит ли приобретать машину сейчас или лучше подождать стабилизации ситуации (и будет ли она)? Ответ на этот вопрос мы искали вместе со специалистами автомобильного салона «МАС МОТОРС» ( https://www.masmotors.ru/ ) и экспертами.

Что говорят эксперты?

Мы изучили мнение разных авторитетных экспертов, среди которых — Сергей Целиков (руководитель аналитического агентства «Автостат»), Лилия Маркова (ГД компании «Газпромбанк Автолизинг») и некоторые другие. В своем мнении специалисты оказались практически единодушны: автомобиль, при условии, что он вам нужен прямо сейчас, лучше приобретать, не откладывая, поскольку есть предпосылки, что в 2023 году рост цен продолжится. На это указывают следующие факторы:

из-за проблем с логистикой в ближайшие месяцы едва ли удастся преодолеть сложившийся на рынке дефицит ( по отдельным маркам и моделям);

по отдельным маркам и моделям); в цене растут не только сами машины , но и дополнительное оборудование , услуги по обслуживанию , а также запчасти. Все это также не способствует стабилизации ситуации на рынке;

но и дополнительное оборудование услуги по обслуживанию а также запчасти. Все это также не способствует стабилизации ситуации на рынке; предпосылок для улучшения ситуации пока нет , в целом. Даже если проблему с поставками удастся полностью решить , кардинального снижения цен ждать не приходится.

Но, несмотря на такие прогнозы, сэкономить все-таки можно, конец декабря и начало января — для этого самое время. Это традиционный период, когда в салонах устраивают «распродажи года». Подробнее об интересной и выгодной акции, благодаря которой вы сможете отлично сэкономить, расскажем ниже.

Распродажа года от «МАС МОТОРС»

«МАС МОТОРС» — официальный представитель нескольких десятков российских и иностранных автомобильных брендов. В текущем году многие покупатели перешли на машины отечественного производства, если вы тоже задумываетесь о приобретении «нашего» авто, каталог Лада можно изучить по ссылке: https://www.masmotors.ru/catalog/lada.

С 10 декабря по 14 января в компании проходит распродажа. Приобрести автомобиль можно со скидкой в несколько десятков и даже сотен тысяч рублей! При необходимости вы можете оформить кредит. Также клиенты салона могут воспользоваться программой, trade-in, причем, на выгодных условиях. Компания представлена на рынке более 20 лет, поэтому, здесь точно знают, какой автомобиль нужен именно вам!