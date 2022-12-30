Что говорят эксперты?
Мы изучили мнение разных авторитетных экспертов, среди которых — Сергей Целиков (руководитель аналитического агентства «Автостат»), Лилия Маркова (ГД компании «Газпромбанк Автолизинг») и некоторые другие. В своем мнении специалисты оказались практически единодушны: автомобиль, при условии, что он вам нужен прямо сейчас, лучше приобретать, не откладывая, поскольку есть предпосылки, что в 2023 году рост цен продолжится. На это указывают следующие факторы:
- из-за проблем с логистикой в ближайшие месяцы едва ли удастся преодолеть сложившийся на рынке дефицит (по отдельным маркам и моделям);
- в цене растут не только сами машины, но и дополнительное оборудование, услуги по обслуживанию, а также запчасти. Все это также не способствует стабилизации ситуации на рынке;
- предпосылок для улучшения ситуации пока нет, в целом. Даже если проблему с поставками удастся полностью решить, кардинального снижения цен ждать не приходится.
Но, несмотря на такие прогнозы, сэкономить все-таки можно, конец декабря и начало января — для этого самое время. Это традиционный период, когда в салонах устраивают «распродажи года». Подробнее об интересной и выгодной акции, благодаря которой вы сможете отлично сэкономить, расскажем ниже.
Распродажа года от «МАС МОТОРС»
«МАС МОТОРС» — официальный представитель нескольких десятков российских и иностранных автомобильных брендов. В текущем году многие покупатели перешли на машины отечественного производства, если вы тоже задумываетесь о приобретении «нашего» авто, каталог Лада можно изучить по ссылке: https://www.masmotors.ru/catalog/lada.
С 10 декабря по 14 января в компании проходит распродажа. Приобрести автомобиль можно со скидкой в несколько десятков и даже сотен тысяч рублей! При необходимости вы можете оформить кредит. Также клиенты салона могут воспользоваться программой, trade-in, причем, на выгодных условиях. Компания представлена на рынке более 20 лет, поэтому, здесь точно знают, какой автомобиль нужен именно вам!
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