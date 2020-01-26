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В Новосибирске откроется первый «Гоголь-Моголь»

В крупнейшем городе Сибири в этом году состоится открытие первого магазина подарков и сувениров «Гоголь-Моголь». А всего в России планируется открыть за год около 10 таких специализированный шопов.

В Барнауле открылся седьмой "Читай-город".
В Барнауле открылся седьмой "Читай-город".
архив сети "Читай-город"

Подарочный формат магазинов под брендом «Гоголь-Моголь» с 2018 года развивают владельцы книжной сети «Читай-Город».

Они заметили, что в книжных магазинах хорошо продаются подарки и сувениры и задумались над созданием отдельной торговой сети. При этом не исключено, что два формата могут соседствовать друг с другом.

«В новой сети нет книг, но много подарков и сувениров. Успешная работа магазинов показала, что направление выбрано верно, его можно развивать. Если дела будут идти хорошо, то в будущем сможем расширить сеть до 100 магазинов», — сообщил для retail.ru генеральный директор «Читай-Города» Михаил Иванцов.

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