«Шишковка» приглашает посмотреть свой суперремонт

Библиотекари расскажут, как изменился интерьер «Шишковки», расскажут куда переехал отдел краеведения и где находится конференц-зал. Также гостям расскажут про многофункциональные зоны библиотеки для тренингов, лекци и семинаров.
На новом месте теперь находится и выставочный зал, который сейчас располагает мобильным экспозиционным оборудованием и позволяет демонстрировать до 1000 изданий сразу.
Кроме того, в этот день в библиотеке будет работать выставка Дениса Октября «Свет и Воздух», которую представит сам автор.
Начало мероприятия — в 18.00.