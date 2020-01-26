Барнаул 26 января -9°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату

«Шишковка» приглашает посмотреть свой суперремонт

29 января краевая универсальная научная библиотека имени В. Шишкова приглашает всех желающих на зимнюю «Открытую библиосреды». Посетителям продемонстрируют отремонтированный третий этаж, наполненный новым содержанием.

Отремонтированный третий этаж краевой библиотеки.
Отремонтированный третий этаж краевой библиотеки.
АКУНБ им. Шишкова.

Библиотекари расскажут, как изменился интерьер «Шишковки», расскажут куда переехал отдел краеведения и где находится конференц-зал. Также гостям расскажут про многофункциональные зоны библиотеки для тренингов, лекци и семинаров.

На новом месте теперь находится и выставочный зал, который сейчас располагает мобильным экспозиционным оборудованием и позволяет демонстрировать до 1000 изданий сразу.

Кроме того, в этот день в библиотеке будет работать выставка Дениса Октября «Свет и Воздух», которую представит сам автор.

Начало мероприятия — в 18.00.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка