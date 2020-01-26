«Шишковка» приглашает посмотреть свой суперремонт

29 января краевая универсальная научная библиотека имени В. Шишкова приглашает всех желающих на зимнюю «Открытую библиосреды». Посетителям продемонстрируют отремонтированный третий этаж, наполненный новым содержанием.

Библиотекари расскажут, как изменился интерьер «Шишковки», расскажут куда переехал отдел краеведения и где находится конференц-зал. Также гостям расскажут про многофункциональные зоны библиотеки для тренингов, лекци и семинаров.

На новом месте теперь находится и выставочный зал, который сейчас располагает мобильным экспозиционным оборудованием и позволяет демонстрировать до 1000 изданий сразу.

Кроме того, в этот день в библиотеке будет работать выставка Дениса Октября «Свет и Воздух», которую представит сам автор.

Начало мероприятия — в 18.00.