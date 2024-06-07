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В почтовых ящиках вновь появились фэйковые листовки о необходимости поверки приборов учета

Барнаульцы жалуются, что в почтовых ящиках все чаще находят листовки с призывом оперативно провести поверку или замену счетчика. Росводоканал Барнаул предупреждает — такие извещения — фэйк.

Фэйковые листовки о необходимости поверки приборов учета.
Фэйковые листовки о необходимости поверки приборов учета.
Источник: «Росводоканал Барнаул».

Несмотря на то, что листовка оформлена как официальный документ, информация в ней не соответствует действительности, а указанные тарифы отличаются от барнаульских тарифов на водоснабжение и водоотведение, — рассказал коммерческий директор Росводоканал Барнаул Андрей Звягинцев.

Окончание срока межповерочного интервала счетчика абоненты контролируют самостоятельно — он указан в технической документации к прибору, а также в акте ввода в эксплуатацию. Также обычно он отображается в едином платежном документе в графах «Индивидуальный прибор учета» и в личном кабинете «Системы Город».

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