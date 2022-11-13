13 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

В покупке игр для PlayStation ограничили россиян

При попытке зарегистрировать новый аккаунт в турецком магазине PlayStation Store, пользователи из России испытывают трудности, пишет издание Rozetked.

Джойстик.
Джойстик.
СС0

Ограничения касаются консолей и веб-версии сайта PlayStation.

При создании учетной записи в турецком регионе сайт PlayStation выдает ошибку.

Завести аккаунт удается некоторым пользователям при помощи VPN или электронной почты Gmail. Регистрация также проходит с территории Турции.

Аккаунты турецкого региона, которые существовали до появления ограничей, продолжают свою работу.

В России, еще весной этого года PlayStation Store перестал полноценно работать. В связи с этим, многие владельцы консолей PlayStation стали «эмигрировать» на зарубежные аккаунты.

Ранее стало известно, почему Instagram* стал доступен без VPN у некоторых россиян.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость