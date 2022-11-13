В покупке игр для PlayStation ограничили россиян

При попытке зарегистрировать новый аккаунт в турецком магазине PlayStation Store, пользователи из России испытывают трудности, пишет издание Rozetked.

Ограничения касаются консолей и веб-версии сайта PlayStation.

При создании учетной записи в турецком регионе сайт PlayStation выдает ошибку.

Завести аккаунт удается некоторым пользователям при помощи VPN или электронной почты Gmail. Регистрация также проходит с территории Турции.

Аккаунты турецкого региона, которые существовали до появления ограничей, продолжают свою работу.

В России, еще весной этого года PlayStation Store перестал полноценно работать. В связи с этим, многие владельцы консолей PlayStation стали «эмигрировать» на зарубежные аккаунты.

Ранее стало известно, почему Instagram* стал доступен без VPN у некоторых россиян.