В программе у Дудя барнаульский ресторан назвали лучшим в России

Журналист попросил рассказать о трех самых вкусных «общепитных» местах в России, за исключением Москвы. Такая «бесплатная реклама», выразился Дудь.

Первым Орлов назвал семейный ресторан Damiani в Барнауле.

«Мы приехали в этот зимний город, где вообще просвета не было из-за непогоды, и я случайно пальцем ткнул — сюда. И это лучшее было, что я видел, — там приносили лосось на тарелке изо льда. Это, вообще, как?! У меня даже фотки до сих пор сохранились», — рассказал комик.