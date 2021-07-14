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В программе у Дудя барнаульский ресторан назвали лучшим в России

Стендап-комик Сергей Орлов дал интервью Юрию Дудю, в котором упомянул барнаульский ресторан Damiani.

Сергей Орлов.
Сергей Орлов.
Скриншот видео "вДудь" на YouTube

Журналист попросил рассказать о трех самых вкусных «общепитных» местах в России, за исключением Москвы. Такая «бесплатная реклама», выразился Дудь.

Первым Орлов назвал семейный ресторан Damiani в Барнауле.

«Мы приехали в этот зимний город, где вообще просвета не было из-за непогоды, и я случайно пальцем ткнул — сюда. И это лучшее было, что я видел, — там приносили лосось на тарелке изо льда. Это, вообще, как?! У меня даже фотки до сих пор сохранились», — рассказал комик.

Еще двумя заведениями в его личном топе оказались грузинский ресторан во Владивостоке и шаурмичная в Нижнем Новгороде.

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