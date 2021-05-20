В Барнауле выступит харизматичный стендапер, побывавший в гостях у Дудя

В Барнауле выступит ведущий Comedy Radio, голос Леонардо из «Черепашек-ниндзя» и один из самых харизматичных стендап-комиков Евгений Чебатков, чей необычный талант отметил в интервью с ним Юрий Дудь.

Стендапом Чебатков начал заниматься в Канаде. Вернувшись в Россию, комик продолжил юморить, превращая все свои жизненные наблюдения в Канаде в смешные монологи.

На одном из концертов в Томске Евгений познакомился с известным комиком Стасом Старовойтовым, который предложил ему перебраться в Москву.

В столице для талантливого стендапера открылись новые перспективы: он стал резидентом шоу «Stand Up» на канале ТНТ и вскоре прославился на всю страну.

С недавних пор Евгений работает актером озвучки, его голосом говорит Леонардо из мультсериала «Эволюция Черепашек-ниндзя». Еще одно увлечение артиста — озвучивание выступлений американских стендап-комиков.

В Барнауле комик представит масштабную сольную программу с новыми и старыми монологами без цензуры.

Выступит он 21 мая в ДК Сибэнергомаш. Начало в 19:00, цена билета 900−3000 рублей.