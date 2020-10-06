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6 октября
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В разгар второй волны коронавируса открывается вечерний рейс из Барнаула в Москву

С 15 октября авиакомпания Red Wings начнет выполнять вечерние рейсы в столичный аэропорт Домодедово. Об этом сообщает региональный минтранс.

Самолет Red Wings.
Самолет Red Wings.
flyredwings.com

Из барнаульского аэропорта им. Титова лайнер будет вылетать в 19.00. В свою очередь из столицы обратный рейс будет выполняться в 9.55 утра каждый день, кроме субботы.

Авиасообщение между Москвой и Барнаулом пока не закрыто. Хотя стремительный рост заражений коронавирусом фиксируется в обоих городах.

Так, мэр Москвы Сергея Собянин 7 октября назвал «драматичным» развитие событий вокруг распространения пандемии. За последние сутки в столице выявлено 4082 новых случая заражения короной. Власти вынуждены возвращать ограничительные меры. В частности на каникулы досрочно распускают московских школьников, а пенсионерам советуют не выходить лишний раз из дома.

В Алтайском крае 6 октября коронавирусом заболели еще 114 человек, 8 инфицированных скончались. Это максимальный показатель за последние несколько месяцев.

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