В рестораны Москвы перестанут пускать без прививки или ПЦР-теста

C 28 июня во все заведения общепита Москвы смогут попасть только посетители, которые прошли вакцинацию, переболели COVID-19 или имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Об этих ограничениях объявил мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, уже с 22 июня число участников массовых мероприятий ограничивается цифрой в 500 человек.

Подтверждать свою «защищенность» от COVID-19 москвичам придется QR-кодом, который можно будет получить с помощью электронной медицинской карты, портала госуслуг, сайта мэра и правительства Москвы, приложений «ЕМИАС.Инфо» либо «Госуслуги.Стопкоронавирус», а также в регистратуре городской поликлиники. «Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут», — предупредил Сергей Собянин.

В свою очередь, все заведения общепита должны создать систему проверки QR-кодов. Те, кто не выполнит требования, смогут работать только навынос или на доставку.

Также уже с 22 июня в Москве вводится временный запрет массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек «как на открытом воздухе, так и в зданиях». Фан-зоны и танцполы должны оставаться закрытыми независимо от количества посетителей.

Как отмечает ТАСС, Кремль уже поддержал решение Собянина. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, жесткие меры «продиктованы сложной ситуацией».

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». Они касаются мероприятий, зрительных залов и кинотеатров.