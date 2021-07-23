В Роскачестве изучили женское нижнее белье и вынесли вердикт

Эксперты Роскачества проверили 20 марок женского белья и нашло нарушения в половине из них, говорится на сайте системы мониторинга качества.

В Роскачестве требуют прекратить торговлю такими изделиями.

Специалисты исследовали трусы марок Vis-a-vis, Palmetta, Women’secret, Comazo, Uniqlo, Incanto, H&M, «Дикая Орхидея», «Дефиле», Victoria’s Secret, Belle YOU, Oysho, Intimissimi, Deseo, Innamore, Milavitsa, Tezenis, Triumph, Kiabi и Calvin Klein.

По заявлению Роскачества, в белье Incanto почти в 10 раз превышено содержание токсичного вещества стирола.

В других брендах эксперты нашли ткани, которые плохо поглощают и удерживают влагу: «Дикая Орхидея», Incanto, Kiabi, Deseo, Innamore, Milavitsa, Women’secret, Tezenis и Oysho.

Несколько фирм используют некачественные красители, которые неустойчивы к поту: Deseo, Milavitsa, Belle YOU, Women’s Secret, пишет polit.ru.

Никаких замечаний у экспертов не возникло к трусам марок Palmetta, Comazo, «Дефиле», Victoria’s Secret, Intimissimi, Calvin Klein, Uniqlo, Triumph и H&M.

Между тем с 1 июля 2014 года в России и странах Таможенного союза действует закон о запрете производства и продажи синтетического кружевного белья, в частности трусов и бюстгальтеров из кружев, писала «Фонтанка».

Многие специалисты признают, что закон о запрете кружевного белья в России составлен некорректно. Дерматовенеролог Дарья Баскакова считает, что «этот закон — вторжение в личную жизнь, которое совершенно недопустимо».