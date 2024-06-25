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В России хотят запретить iPhone, потому что на него нельзя установить отечественный магазин приложений

Законопроект о запрете продажи смартфонов и планшетов Apple без российского аналога AppStore внесли в Госдуму, пишет «Парламентская газета».

Авторы проекта указывают, что аналог «яблочного» магазина приложений уже разработан — это RuStore. В нем будут все недоступные пользователям Apple приложения — в первую очередь, банковские.

Предложенный законопроект предусматривает запрет на установку условий, из-за которых пользователям оказываются недоступны российские мобильные приложения либо они работают некорректно.

Закон может начать действовать уже с 1 сентября 2025 года, так как Apple потребуется время на доработку iOS.

Тем временем в ЕС существует аналог AppStore с 2022 года.

Ранее сообщалось, что внутренние данные Apple похитили хакеры.

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