В России изменятся тарифы на вывоз мусора

В России изменят правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление правительства.

Сообщается, что из факторов определения тарифов исключат налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, затраты на амортизацию основных средств и нематериальных активов теперь будут определяться исходя из максимальных сроков их полезного использования.

Амортизация по объектам, построенным за счет государственного бюджета, «для целей тарифного регулирования» учитываться не будет.

По мнению правительства, эти меры помогут снизить тарифную нагрузку на потребителей и повысить качество тарифного урегулирования.

Однако в Российском экологическом операторе считают, что это постановление негативно скажется на рентабельности компаний, работающих в отрасли обращения с отходами. Как считают представители РЭО, новые правила лишат отрасль инвестиций, к тому же, документ не учитывает такие затраты предприятий, как ремонт контейнеров и контроль качества. Таким образом, постановление не будет стимулировать раздельный сбор отходов.

Ранее сообщалось, что российские компании задолжали мусорным операторам огромные суммы. Неплатежи достигли 65−70%. При этом непонятно, куда некоторые компании направляют свой мусор.