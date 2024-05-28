28 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель

В России подорожает земляника. Причина

В России земляника подорожает до шести тыс. рублей за килограмм, сообщает Mash.

Из-за заморозков, которые обрушились в мае и погубили почти весь урожай российской земляники, эта ягода может подорожать на 100%. Цена за килограмм земляники может вырасти до шести тыс. рублей. Это также может отразиться на стоимости тортов – цена на них, вероятно, увеличится.

В некоторых регионах России морозы привели к потере до 90% урожая ягод. Особенно сильно пострадали Курская, Липецкая и Брянская области. Некоторые поставщики рассматривают возможность увеличения цен вдвое по сравнению с прошлым годом.

Это также повлияет на стоимость сладостей, в состав которых входит земляника, таких как торты, пирожные, джемы и варенья — цены на них могут возрасти.

Ранее сообщалось, что барнаульцам не могут дать горячую воду из-за повреждений теплосети.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открыть Вселенную с «АлтайКосмоФест»
Звучит гармошка Игоря Растеряева
Куда отдать детей на лето?
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость