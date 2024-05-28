В России земляника подорожает до шести тыс. рублей за килограмм, сообщает Mash.

Из-за заморозков, которые обрушились в мае и погубили почти весь урожай российской земляники, эта ягода может подорожать на 100%. Цена за килограмм земляники может вырасти до шести тыс. рублей. Это также может отразиться на стоимости тортов – цена на них, вероятно, увеличится.

В некоторых регионах России морозы привели к потере до 90% урожая ягод. Особенно сильно пострадали Курская, Липецкая и Брянская области. Некоторые поставщики рассматривают возможность увеличения цен вдвое по сравнению с прошлым годом.

Это также повлияет на стоимость сладостей, в состав которых входит земляника, таких как торты, пирожные, джемы и варенья — цены на них могут возрасти.

Ранее сообщалось, что барнаульцам не могут дать горячую воду из-за повреждений теплосети.

Самое важное - в нашем Telegram-канале