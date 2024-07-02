С 22 по 29 июня так называемый Индекс Мишек снизился на 0,7%, неделю назад он вырос на 0,1%.

Но подорожал белый хлеб. Повысилась цена на самый дешевый батон белого хлеба (+ 5,7%), указывает Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что в России нашли способ сдержать рост цен на хлеб.

По данным Российского союза пекарей (РСП), в России пытаются сдержать рост цен на хлеб с помощью замороженных полуфабрикатов.

За первые пять месяцев 2023 года производство замороженных полуфабрикатов в России увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Хлебопекарная отрасль столкнулась с ростом цен на грузоперевозки из-за нехватки кадров. По словам президента РСП Дмитрия Семенова, использование замороженной продукции позволяет экономить на логистике.

Кроме того, длительный срок годности таких товаров дает возможность оптимизировать график поставок и расширить географию сбыта, добавил эксперт.

Об индексе

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет – мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекс Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса».

Назначение Индекса Мишек — показывать изменения трендов в динамике цен, сигнализируя потребителям о них немного раньше, чем показывают официальные индикаторы.

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