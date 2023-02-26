В России появятся около 20 иранских марок одежды

Союз торговых центров сообщил, что на российском рынке рассматривают торговые бренды нижнего белья, женской и джинсовой одежды.
- Бренды нижнего белья — Abbas и Rasoul, Hassan, Romina, Kiana.
- Бренды женской одежды — Samira, Jila.
- Бренды джинсовой одежды — Alireza.
Известно, что один из производителей уже заключил договор на поставку продукции на 15 млн долларов.
Отмечается, что производители заинтересованы в поставках и открытии монобрендовых магазинов. В том числе в присутствии в мультибрендовых точках.
Главное преимущество иранских брендов — это более низкие цены, чем у турецких аналогов.
Ранее федеральная антимонопольная служба разрешила спор между сетью «Спортмастер» и владельцем магазинов «Спортивный мир».