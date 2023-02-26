В России появятся около 20 иранских марок одежды

В России могут запустить продажи около 15−20 брендов одежды из Ирана. Восточные производители уже встретились с отечественными управляющими торговыми центрами, сообщают «Известия».

Союз торговых центров сообщил, что на российском рынке рассматривают торговые бренды нижнего белья, женской и джинсовой одежды.

Бренды нижнего белья — Abbas и Rasoul , Hassan , Romina , Kiana.

Hassan Romina Kiana. Бренды женской одежды — Samira , Jila.

Jila. Бренды джинсовой одежды — Alireza.

Известно, что один из производителей уже заключил договор на поставку продукции на 15 млн долларов.

Отмечается, что производители заинтересованы в поставках и открытии монобрендовых магазинов. В том числе в присутствии в мультибрендовых точках.

Главное преимущество иранских брендов — это более низкие цены, чем у турецких аналогов.

Ранее федеральная антимонопольная служба разрешила спор между сетью «Спортмастер» и владельцем магазинов «Спортивный мир».