26 февраля
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Потребитель

В России появятся около 20 иранских марок одежды

В России могут запустить продажи около 15−20 брендов одежды из Ирана. Восточные производители уже встретились с отечественными управляющими торговыми центрами, сообщают «Известия».

Магазин, одежда, вешалки.
Магазин, одежда, вешалки.
pixabay.com/

Союз торговых центров сообщил, что на российском рынке рассматривают торговые бренды нижнего белья, женской и джинсовой одежды.

  • Бренды нижнего белья — Abbas и Rasoul, Hassan, Romina, Kiana.
  • Бренды женской одежды — Samira, Jila.
  • Бренды джинсовой одежды — Alireza.

Известно, что один из производителей уже заключил договор на поставку продукции на 15 млн долларов.

Отмечается, что производители заинтересованы в поставках и открытии монобрендовых магазинов. В том числе в присутствии в мультибрендовых точках.

Главное преимущество иранских брендов — это более низкие цены, чем у турецких аналогов.

Ранее федеральная антимонопольная служба разрешила спор между сетью «Спортмастер» и владельцем магазинов «Спортивный мир».

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