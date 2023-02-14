14 февраля
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Потребитель

В споре между «Спортмастером» и алтайским бизнесменом поставили точку

Федеральная антимонопольная служба разрешила спор между сетью «Спортмастер» и владельцем магазинов «Спортивный мир». Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Одежда. Магазин.
Одежда. Магазин.
unsplash.com

Представители «Спортмастера» утверждают, что оформление «Спортивного мира» похоже на оформление магазинов их сети. Это может вводить покупателей в заблуждение.

После анализа комиссия ФАС действительно выявила сходства. Однако в комиссии отметили, что они не приводят «к смешению деятельности магазинов».

По словам ведомства, алтайский бизнесмен активно использовал логотип и название своих магазинов с 2004 года, сделав сеть узнаваемой. В то время в Алтайском крае «Спортмастер» еще не открылся.

Ранее более 11,5 тыс. услуг оказано алтайским предпринимателям с начала 2022 года.

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