7 февраля
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Экономика

Свыше 11,5 тыс. услуг оказано алтайским предпринимателям в региональном центре «Мой бизнес» с начала 2022 года

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры совместно с региональным центром «Мой бизнес» во исполнение поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализует широкий комплекс мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Деловой разговор.
Деловой разговор.
Фото: freepik, автор katemangostar.

Сегодня, с учетом ориентированности мер поддержки на сопровождение предпринимателей на всех этапах ведения бизнеса, начиная от самозанятости, развития, и его последующего масштабирования предлагаются и финансовые и нефинансовые механизмы, среди которых наиболее востребованы консультации по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности, выбору режима налогообложения, бесплатное обучение, поручительства, имущественная поддержка, а также возможность участия в бизнес-миссиях и в международных выставках в России и за рубежом.

Кроме того, по поручению Губернатора Алтайского края Виктора Томенко, на постоянной основе осуществляется совершенствование предлагаемых мер, повышение их доступности, что позволило увеличить количество предлагаемых услуг больше чем в 6,5 раз с 1,7 тыс. услуг в 2017 году до 11,5 тыс. услуг в 2022 году. За пять лет работы при гарантийной поддержке, НО «Алтайский фонд МСП» заключен 621 договор поручительства на сумму 3,52 млрд. руб., сумма привлеченных субъектами МСП кредитных средств составила 9,65 млрд. руб. При сопровождении Центра поддержки экспорта заключено 484 контракта на сумму 393 млн. долл. США с предпринимателями из 47 стран мира, деятельность центра инноваций социальной сферы позволила реализовать свои проекты более 600 предпринимателям и др.

Чтобы помочь предпринимателям в развитии своего дела, задействован целый ряд организаций, получить услуги, которых можно по принципу «одного окна» на объединенной площадке регионального центра «Мой бизнес».

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