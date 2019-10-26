В России решили официально переименовать плацкарты

В российских поездах с января 2020 года изменятся классы обслуживания. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу «Федеральной пассажирской компании».

О планах ввести в российских поездах четыре класса, — бюджет, эконом, комфорт и бизнес, — рассказал гендиректор ФПК Петр Иванов. По предварительным данным, они появятся в январе 2020 года. Иванов добавил, что слова «купе» и «плацкарт» пока сохранятся, так как они фигурируют во многих нормативных документах, но в будущем от наименования «плацкарт» решено отказаться.

Петр Иванов также рассказал, что между новыми вагонами в РЖД не будет «хлопающих» дверей. Этого удалось добиться за счет перехода на двухвагонный сцеп. Герметичный переход будет комфортнее, а на ряде направлений один проводник сможет обслуживать два вагона.

Новые вагоны РЖД оборудованы душевыми, холодильниками и микроволновками, а также розетками и USB-разъемами, купе — сейфами для каждого пассажира. После планируется установить на поездах дальнего следования Wi-Fi.

Первыми оценить новые вагоны смогут пассажиры маршрута Москва — Белгород. Петр Иванов уточнил, что вагоны в первую очередь меняют на самых загруженных маршрутах, планируется, что к 2025 году обновят 35 процентов парка.

Ранее компания «Вагонреммаш» представила концепт нового плацкартного вагона РЖД. В проекте нет боковых полок, а длина спальных мест составляет не менее 1,84 м.