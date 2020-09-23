Эксперты объяснили, почему в России подскочили цены на лекарства

Эксперты объяснили, что резкое повышение цен связано с падением рубля и высокой зависимостью отечественного фармрынка от импорта.
Так, например, йод в августе этого года стоил на 29% больше, чем в прошлом, линекс — на 28%, аспирин — на 16%. Средняя цена препаратов для лечения заболеваний крови выросла на 134%, а противовирусных — на 42%.
Аналитики уверены, что до конца 2020 года лекарства вырастут в цене еще на 10%.
Ранее повышение цен на лекарства отмечали в Алтайском крае. Кроме того, барнаульцы заметили, что из аптек снова начали пропадать некоторые препараты. В частности, не везде можно найти «Преднизолон». Этот жизненно важный гормональный препарат нужен больным миастенией и некоторыми другими болезнями.