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Эксперты объяснили, почему в России подскочили цены на лекарства

Цены на лекарства в России подскочили почти на 9% по итогам августа, при этом некоторые препараты стали дороже на 20%. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на данные ЕМИСС.

Лекарство.
Лекарство.
ССО.

Эксперты объяснили, что резкое повышение цен связано с падением рубля и высокой зависимостью отечественного фармрынка от импорта.

Так, например, йод в августе этого года стоил на 29% больше, чем в прошлом, линекс — на 28%, аспирин — на 16%. Средняя цена препаратов для лечения заболеваний крови выросла на 134%, а противовирусных — на 42%.

Аналитики уверены, что до конца 2020 года лекарства вырастут в цене еще на 10%.

Ранее повышение цен на лекарства отмечали в Алтайском крае. Кроме того, барнаульцы заметили, что из аптек снова начали пропадать некоторые препараты. В частности, не везде можно найти «Преднизолон». Этот жизненно важный гормональный препарат нужен больным миастенией и некоторыми другими болезнями.

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