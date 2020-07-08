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В России резко вырастут тарифы на мобильную связь

По итогам первого полугодия средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России увеличилась на 8%.

Телефон
Телефон
СС0

Таким образом ряд российских операторов компенсировали выручку из-за карантинных мер во время пандемии коронавируса.

Аналитики прогнозируют резкий рост цен и во втором полугодии.

«Во втором полугодии следует ожидать как минимум стагнации доходов населения и в то же время дальнейшего повышения тарифов на связь в среднем на 14%", — рассказал «Коммерсанту» руководитель Content Review Сергей Половников.

По его мнению, повышение тарифов будет связано с возмещением убытков — с марта по май операторы потеряли из-за пандемии порядка 30 млрд рублей, пишет ura.ru.

В марту сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю проверили цены операторов сотовой связи, действующие в условиях режима самоизоляции.

Рост цен на региональном рынке не зафиксирован. А вот увеличение нагрузки на сеть операторов может вырасти еще примерно на 30−40%.

В управлении отметили — нагрузка на сетевые мощности операторов связи выросла в Алтайском крае на 20%, но это не предел. Рост трафика был связан с повышенным потреблением пользователями интернета видеоконтента, а также новостей о коронавирусе.

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