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Потребитель

В России сократился выпуск жевательной резинки

В России из-за санкций сократился выпуск жвачки Orbit, сообщили источники «Коммерсанта».

Жевательная резинка.
Жевательная резинка.
открытые источники в интернете

Сложности, с которыми столкнулась американская корпорация Mars, связаны с проблемами с импортными ингредиентами и цепочками поставок.

Речь идет о резиновой основе для жвачки из синтетических полимеров. Она попала под западные санкции.

В сети магазинов «Верный» подтвердили, что поставки Orbit сократились: как говорят в компании, Mars предупрелил, что до конца года не сможет отгружать примерно половину своего ассортимента, пишет bfm.ru.

На Orbit приходится большая часть продаж в своей категории в России. В самом Mars комментариев пока не дают.

Между тем в 2016 году сообщалось, что в России начали выпуск уникальной жвачки за полмиллиона рублей.

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