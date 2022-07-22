В России сократился выпуск жевательной резинки

Сложности, с которыми столкнулась американская корпорация Mars, связаны с проблемами с импортными ингредиентами и цепочками поставок.

Речь идет о резиновой основе для жвачки из синтетических полимеров. Она попала под западные санкции.

В сети магазинов «Верный» подтвердили, что поставки Orbit сократились: как говорят в компании, Mars предупрелил, что до конца года не сможет отгружать примерно половину своего ассортимента, пишет bfm.ru.

На Orbit приходится большая часть продаж в своей категории в России. В самом Mars комментариев пока не дают.

Между тем в 2016 году сообщалось, что в России начали выпуск уникальной жвачки за полмиллиона рублей.