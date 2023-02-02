В России торговым сетям запретят штрафовать производителей за срыв поставок

Как сообщает издание, Минсельхоз направил письмо в Госдуму. В нем прописана позиция ФАС.
В России могут установить запрет на штрафы с поставщиков продуктов для торговых сетей, если заказ сорван.
Запрет будет работать, если поставки не согласовывали предварительно.
«В период пандемии коронавируса торговые сети и их партнеры уже договаривались о моратории на штрафы, его поддержали только самые крупные игроки. При этом ситуация 2022 года не уступают по значимости коронавирусным ограничениям», — добавляют «Известия».
Ранее стало известно, на сколько подорожал минимальный набор продуктов.
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