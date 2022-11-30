В России в 2023 году подорожает производство пива

По его словам, победить инфляционные процессы в 2022 году не удалось. Стабилизацию ситуации можно было наблюдать в мае, а, за прошедшие месяцы стоимость пива практически не менялась.
Мамонтов отмечает, что рост на сырье фактически начался еще в 2021 году. Санкционное давление будет продолжаться, и дать прогноз по ценам на будущий год сложно, все будет зависеть от ситуации.
Для производителей в 2023 году важное влияние на себестоимость пива окажут новая обязательная маркировка и расширение ответственности, что предполагает кратное увеличение расходов на утилизацию отходов упаковки.
Ранее стало известно, что микротару для крепкого алкоголя могут запретить в России.