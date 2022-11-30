30 ноября
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Потребитель

В России в 2023 году подорожает производство пива

Инфляция, с которой столкнулись российские пивовары в 2022 году, привела к росту издержек и подорожанию производства пива, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов, пишет РИА Новости.

Пиво.
Пиво.
unsplash.com

По его словам, победить инфляционные процессы в 2022 году не удалось. Стабилизацию ситуации можно было наблюдать в мае, а, за прошедшие месяцы стоимость пива практически не менялась.

Мамонтов отмечает, что рост на сырье фактически начался еще в 2021 году. Санкционное давление будет продолжаться, и дать прогноз по ценам на будущий год сложно, все будет зависеть от ситуации.

Для производителей в 2023 году важное влияние на себестоимость пива окажут новая обязательная маркировка и расширение ответственности, что предполагает кратное увеличение расходов на утилизацию отходов упаковки.

Ранее стало известно, что микротару для крепкого алкоголя могут запретить в России.

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