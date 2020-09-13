В России вырастут цены на мобильную связь

До конца 2020 года мобильная связь в России может подорожать еще на 5−7%, прогнозируют эксперты. Как сообщают «Известия», осенью компании предложат новые тарифы, на которые переведут часть абонентов.

Осенью операторы выпустят новые линейки тарифных планов и скорректируют архивные, что вызовет косвенное удорожание тарифов, отметил аналитик iKS-Consulting Максим Савватин.

«Мы уже наблюдаем этот процесс в случае с изменениями условий тарифов с безлимитным интернетом», — добавил он.

В начале года операторы уже увеличили цены на услуги связи на 10−12% для четверти абонентов, повысив стоимость архивных тарифов. ФАС сочла такой рост экономически обоснованным.

По итогам года в связи с коронавирусом операторы недополучат около 3% выручки только от роуминга, в том числе международного.

Всего по итогам 2020 года цены на сотовую связь вырастут на 15%.

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