В России впервые за пять лет упали продажи одежды

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров на 3−4%, до 2,26−2,29 трлн рублей. Опрошенные эксперты связывают это с падением доходов населения, повышением НДС, инфляцией и аномальным потеплением, сообщил «Коммерсант».

В 2015 году оборот российского fashion-рынка снизился на 9%, до 2,27 трлн рублей, затем он возобновил рост. По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, продажи одежды, обуви и аксессуаров в прошлом году с учетом покупок в заграничных интернет-магазинах упали 4%, до 2,5 трлн рублей.

Гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс объяснила спад продаж со снижением потребительского спроса, повышением НДС с 18% до 20%, инфляцией, а также ростом долговой нагрузки населения.

Она также отметила, что в минувшем году впервые стали массово стремиться к разумному потреблению, в том числе к длительному использованию товаров. По ее словам, денег на одежду и обувь у людей становится меньше, а эти товары остаются главной статьей расходов семей, «опережая даже развлечения вне дома».

Партнер Deloitte Егор Метелкин, связал сокращение продаж прежде всего с падением реальных доходов населения.

По данным Росстата, годовая инфляция в 2019 году составила 3%, реальные доходы населения за январь-сентябрь 2019 года сократились на 0,8%. Исследование Nielsen и Conference Board показало, что в третьем квартале прошлого года на одежде экономили 56% россиян, на развлечениях — 52%, на отпуске — 34%.

Представитель группы «Обувь Россия» рассказал, что покупатели продолжают переходить с покупок среднего сегмента на массовый сегмент, а из массового — в категорию дискаунтеров и подержанных вещей.

Бурмистров также обратил внимание на спад продаж зимней одежды из-за аномально теплой осени 2019 года и декабря. Президент сети магазинов одежды Baon Илья Ярошенко связал это падение спроса с сокращением трафика в магазинах примерно на 10%.