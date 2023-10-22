В России вводятся штрафы за навязывание дополнительных услуг

Как сообщает "В КУРСЕ 22 | Барнаул", первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова объяснила: в закон входят доп. услуги, товары и работы за которые требуют отдельную плату.

В законе указано, что продавец не может отказать клиенту в основной услуге, если он не хочет оплачивать дополнительную.

Таким продавцам будет назначен штраф в размере от двух до четырех тыс. рублей, если это должностное лицо. И от 20 тыс. рублей до 40 тыс. рублей, если это юридическое лицо.

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