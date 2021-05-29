В России запретят ватные палочки и пластиковую посуду

«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда», — сообщила она на IX Невском международном экологическом форуме.

Кроме того, по словам Абрамченко, планируется вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В результате объем захоронений к 2030 году сократится вдвое, рассчитывает вице-премьер.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов сообщил, что министерство готовит полный перечень товаров и упаковки из пластика, которые невозможно переработать, чтобы в дальнейшем предусмотреть возможность запрета их производства.