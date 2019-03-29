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Потребитель

В Россию будут завозить в разы больше турецких томатов

Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции. Согласно проекту приказа ведомства, объем поставок предлагается увеличить до 150 тысяч тонн в год.

Помидоры. Овощи.
Помидоры. Овощи.
СС0

Отмечается, что на начало декабря 2018 года выделенная квота на поставку томатов из Турции не была выбрана. В Минсельхозе добавили, что сети не испытывают большую потребность в томатах, пишет газета «Взгляд».

Напомним, после инцидента с российским истребителем с 1 января 2016 года запретили импорт томатов, а также других овощей и фруктов из Турции.

После извинений запреты стали смягчаться, однако томаты все так же были запрещены, так как являлись основной статьей турецкого экспорта овощей в Россию. Ввоз томатов возобновился 1 ноября 2017 года.

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