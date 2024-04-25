В Россию пришел новый турецкий бренд: где в Барнауле купить летнюю коллекцию

За последние два года в России появилось много новых иностранных брендов одежды на любой вкус и кошелек. Этой весной к ним добавился еще один — известный турецкий производитель Fullamoda (Фуламода). Эксклюзивным поставщиком новой марки в России стала сеть магазинов Outletium, поэтому купить вещи Fullamoda сейчас можно только там.
Fullamoda — это одежда в стиле кэжуал для всей семьи. В Outletium уже представлены модели для мужчин и женщин: платья, футболки, шорты, брюки и многое другое. В них удобно пойти на прогулку или поехать на пикник, да и для офиса без дресс-кода они прекрасно подойдут. В общем, это одежда, которую носит 90% времени большинство барнаульцев.
Качество нового бренда радует: удачные модели, хорошие ткани, ровные и крепкие швы. Широкий размерный ряд от XS до XXXL. Цвета и фасоны соответствуют актуальным трендам, поэтому вещи Fullamoda понравятся тем, кто следит за модой. При этом цены доступные, а в Outletium к тому же действуют скидки до 70% .
Обновить гардероб к лету удастся с небольшими затратами. Смотрите сами: футболки можно купить от 390 рублей, летние платья от 790 рублей, а шорты и рубашки от 590 рублей.
Для первого образа Камелия и Артем решили поиграть на контрасте: парень оделся в тотал-блэк, а девушка выбрала белые укороченные брюки и модный ажурный джемпер. Так можно пойти в гости к друзьям или на шопинг в выходной. Кстати, прозрачные фактуры в тренде этим летом, поэтому девушка выбрала себе еще и топ из сетки с интригующим блеском.
Если хочется выглядеть ярче, можно подобрать розовую рубашку или брюки цвета аквамарин. В этом случае лучше придерживаться принципа одного акцента: одна вещь яркая, а остальные более спокойные.
Легкое летнее платье точно пригодится в жару. Камелия примерила кокетливую модель в цветочек с летящей юбкой-солнцем. А когда же еще носить легкомысленное мини, если не летом?
Следующий образ подойдет для летнего вечера или прохладного дня. Актуальная плиссированная юбка макси и жакет с длинными рукавами. В меру строго, но при этом удобно, ведь свободный крой не стесняет движений.
Артем любит кэжуал, поэтому его выбор — джогеры, свободные шорты и футболки. И конечно же, джинсы, ведь без них не обходится ни один гардероб. Последний штрих — бейсболка, которая точно пригодится летом.
Outletium — новый для Барнаула формат магазина, где вещи от известных брендов продают с большими скидками. Коллекции поставляются напрямую из-за рубежа и регулярно обновляются. Сейчас на весь ассортимент, в том числе и новую летнюю коллекцию, действуют скидки 70%.
В ассортименте магазина — одежда и обувь для женщин, мужчин и детей, чтобы можно было в одном месте одеться всей семьей. Для самых маленьких модников в Outletium представлены вещи от известных брендов Bombilli (Бомбилли) и Anna Babba (Анна Бабба). От этих милых платьев и костюмов растает сердце любого родителя. Хочется купить сразу все, и иногда даже здравый смысл не помогает удержаться от еще одной футболки с медвежонком и джинсовки точь-в-точь как у папы.
Впереди длинные выходные, которые можно посвятить приятному шопингу. Приходите в Outletium, чтобы примерить вещи из летней коллекции Fullamoda и выбрать себе что-то от нового бренда.
* Срок действия акции: с 26.04.2024 по 26.05.2024 года. Подробности уточняйте у продавцов.
Outletium
ТРЦ «Арена», 1 этаж
vk.com/outletium
outletium.ru
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