В РЖД прокомментировали инцидент с поездом «Барнаул-Бийск»

В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги прокомментировали инцидент с задержанным поездом «Барнаул-Бийск». Сообщается, что из-за неисправности локомотива «Овчинниково-Барнаул» были задержаны три пригородных поезда. Все поезда прибыли к месту назначения, а пассажиру, опоздавшему на автобус, купили билет на следующий рейс.

В пресс-службе рассказали, что в 9:23 в связи с неисправностью локомотива на перегоне «Кузнечная-Баюново» был остановлен пригородный поезд «Овчинниково-Барнаул». На место направили запасной локомотив и в 10:31 движение на участке было открыто. В результате происшествия были задержаны пассажирские поезда «Овчинниково-Барнаул» (1 час 34 минуты), «Бийск-Барнаул» (задержка 1 час 30 минут) и «Барнаул-Бийск» (59 минут).



Пассажиров не высаживали в целях безопасности из-за отсутствия платформ. В вагонах работали кондиционеры и туалеты. Все поезда прибыли к месту назначения. Также отмечается, что пассажиру, опоздавшему на автобус до Белокурихи, купили билет на ближайший рейс и обеспечили посадку — по согласованию с Барнаульским автовокзалом был задержан автобус до Ярового, чтобы посадить его на этот рейс.



Причины происшествия выясняются. Западно-Сибирская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.

14 октября пассажиры электрички «Барнаул-Бийск» сообщили о том, что поезд сломался в пути и остановился на 50-м километре от краевой столицы. Люди жаловались, что их «заперли в вагонах».