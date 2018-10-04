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Гендиректор РЖД рассказал, чем могут заменить плацкартные вагоны

Вагоны капсульного типа с индивидуальным пространством могут стать альтернативой традиционному «плацкарту», рассказал гендиректор РЖД Олег Белозеров «Российской газете», сообщили «Ведомости».

Романтика плацкарта.
Романтика плацкарта.
trinixy.ru

По словам Белозерова, на базе общего или плацкартного вагона будут созданы зоны персонального комфорта. Еще есть предложения по «пространству-трансформеру», где можно было бы формировать свое место поездки.

Белозеров напомнил, что программа развития РЖД включает замену традиционного плацкарта более комфортными вагонами нового типа уже в ближайшие два года. В соответствии с проектом Долгосрочной программы развития РЖД, компания прекратит покупать традиционные плацкартные вагоны с 2025 года.

По состоянию на 31 декабря 2016 года на плацкартные вагоны приходилось 36% подвижного состава Федеральной пассажирской компании (ФПК, 100%-ная «дочка» РЖД). В 2016 году на них выполнено 66% перевозок в дальнем следовании.

На смену плацкарту должны прийти одноэтажные вагоны нового типа. Они будут выполнены в виде двухвагонного сцепа с герметизированным переходом. Вместо купе проводника в одном из вагонов каждой пары появится сервисная зона с торговыми автоматами или место для перевозки багажа, в одной из туалетных комнат будет душевая кабина.

Часть плацкартных вагонов старше 12,5 лет модернизируют. Там обновят интерьер и добавят оборудование, в том числе USB-розетки, сенсорные панели и светодиодную подсветку.

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