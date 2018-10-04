Гендиректор РЖД рассказал, чем могут заменить плацкартные вагоны

По словам Белозерова, на базе общего или плацкартного вагона будут созданы зоны персонального комфорта. Еще есть предложения по «пространству-трансформеру», где можно было бы формировать свое место поездки.

Белозеров напомнил, что программа развития РЖД включает замену традиционного плацкарта более комфортными вагонами нового типа уже в ближайшие два года. В соответствии с проектом Долгосрочной программы развития РЖД, компания прекратит покупать традиционные плацкартные вагоны с 2025 года.

По состоянию на 31 декабря 2016 года на плацкартные вагоны приходилось 36% подвижного состава Федеральной пассажирской компании (ФПК, 100%-ная «дочка» РЖД). В 2016 году на них выполнено 66% перевозок в дальнем следовании.

На смену плацкарту должны прийти одноэтажные вагоны нового типа. Они будут выполнены в виде двухвагонного сцепа с герметизированным переходом. Вместо купе проводника в одном из вагонов каждой пары появится сервисная зона с торговыми автоматами или место для перевозки багажа, в одной из туалетных комнат будет душевая кабина.

Часть плацкартных вагонов старше 12,5 лет модернизируют. Там обновят интерьер и добавят оборудование, в том числе USB-розетки, сенсорные панели и светодиодную подсветку.