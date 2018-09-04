Как «Алтайвагон» пережил тяжелейший кризис и что спасет его и Новоалтайск

Почему конкурентная борьба такая острая?
«Мы в состоянии войны, на дух не переносим друг друга», — так характеризует отношения в отрасли Дмитрий Медведев, гендиректор «Алтайвагона». Новоалтайское предприятие — одно из 4−5 крупнейших вагоностроительных заводов России. Всего в стране их 16, и емкости рынка периодически на всех не хватает.
Дмитрий Медведев говорит непопулярные вещи. Он уверен: рыночной экономике не место в такой стратегической отрасли как ж/д-перевозки. Государство должно планировать работу вагоностроителей. Удивительно, что за такой «советский» подход ратует человек, в котором «старую школу» разглядеть сложно: Медведев хвалит Стива Джобса и Илона Маска, а по заводу ходит в кроссовках New Balance.
Но госпланирования нет, рыночной экономики, по сути, — тоже, говорит Медведев. А есть административный ресурс, который работает в пользу конкретных предприятий. В первую очередь в пользу «Уралвагонзавода» (УВЗ) и «Тихвинского вагоностроительного завода» (ТВСЗ, входит в холдинг «Объединенной вагоностроительной компании» (ОВК)). Об этом Медведев неоднократно высказывался, притом довольно жестко. Даже позволяя себе критиковать государственную политику на губернаторском телеканале.
Дмитрий Медведев,
гендиректор «Алтайвагона» (в интервью на «Катунь 24»):
«Уралвагон» необходимо всей страной спасать — 300 млрд рублей долгов, их нужно обслуживать, и все это переносится на себестоимость вагонов. Очевидно, спасать будут за счет налогоплательщиков — нас с вами.
В то же время «Алтайвагон» хотят выдавить с рынка. Эту мысль гендиректор предприятия высказывал во многих интервью. Подтверждают ее судебные разборки, в которые конкуренты втягивают «Алтайвагон». Также на заводе ссылаются на заключение ФАС России от 30 июля 2018 года о сговоре УВЗ и своим поставщиком «Уником-Сервис».
Дмитрий Медведев,
гендиректор «Алтайвагона» (в интервью «Интерфаксу»):
По сути начался передел рынка, монопольное положение на котором пытаются занять УВЗ и холдинг ОВК. А в основе лежит элементарное падение спроса на вагоны в России и желание за счет других заводов спасти собственное производство.
Самый острый конфликт произошел с УВЗ. В 2013 году «Алтайвагон» купил у УВЗ лицензию на вагонную тележку (один из самых важных элементов вагона) и с 2014 года выпускал на их базе так называемые инновационные вагоны. Они позволяют перевозить на 7−10% больше груза, обслуживать их надо в два раза реже, а срок эксплуатации увеличивается с 22 до 32 лет. До 2017 года инновационные вагоны составляли треть от общего объема производства.
В 2016 году УВЗ перешел в собственность «Ростеха». После этого УВЗ потребовал изменить условия договора с «Алтайвагоном». Медведев назвал новые условия кабальными и отказался подписывать документ. УВЗ обвинил алтайский завод в нарушении условий договора и подал в суд, чтобы аннулировать лицензию.
В марте 2018 года партнеры-конкуренты разорвали отношения по инициативе «Алтайвагона». В Новоалтайске решили, что дальнейшее сотрудничество бесперспективно. Так алтайское предприятие осталось без инновационной продукции. А этот сегмент с каждым годом становится все более важным.
Как завод чуть не остановился и что там происходит сейчас?
2013—2015 годы были труднейшими для «Алтайвагона» в современной истории. На рынке перенасыщение. Завод периодически останавливался. Люди месяцами получали только часть зарплаты. Их поддерживало государство: платило оставшуюся часть. Получалось так, что рабочие полдня трудились на завод, другую половину — на государство (выходили на общественно-полезные работы или шли повышать квалификацию).
Так при помощи властей удалось сохранить коллектив. Хотя потери, конечно, были. Буквально за воротами завода инженеров и других квалифицированных сотрудников переманивали рекрутеры с ТВЗ.
В худшие времена «Алтайвагон» был загружен всего на треть. Однако в 2015 году правительство запретило эксплуатацию вагонов старше 25 лет. Это мотивировало отрасль обновлять парк вагонов, появились заказы. Особенно востребованными оказались инновационные, и «Алтайвагон» в партнерстве с УВЗ вошел в этот сегмент.
В начале 2017 года «Алтайвагон» объявил, что преодолел кризис. В тот год предприятие выпустило 7 тыс. вагонов и полувагонов (при номинальной мощности 9 тыс. единиц).
В 2018 году предприятие получило заказов уже на 10 тыс. вагонов. Сейчас завод работает круглосуточно. Около трети продукции отправляет на экспорт (прежде всего в Казахстан). Кроме того, «Алтайвагон» снизил минимальный заказ с 500 до 20 вагонов — чтобы не зависеть от крупных покупателей и иметь возможность увеличить цены.
За кризисные годы «Алтайвагон» накопил 3 млрд рублей убытков. В 2018 году предприятие рассчитывает выйти в плюс и заработать миллиард. Пока все выглядит благополучно. Однако в отрасли все понимают: рост спроса временный, и будущее — за инновационными вагонами. А их в линейке «Алтайвагона» пока нет.
Но скоро будут. «Алтайвагон» в партнерстве с РЖД инвестирует 500 млн рублей в разработку инновационной тележки. За основу взяли изделие, которое создал еще в нулевые Всероссийский научно-исследовательский и конструкторский технологический институт (ВНИКТИ). Тогда оно оказалось невостребованным, но в первой половине 2018 года по заказу РЖД «Алтайвагон» совместно с ВНИКТИ тележку доработал.
Когда выпустят новый вагон и что это даст?
Из Германии на рубцовский филиал «Алтайвагона» уже отправили необходимую оснастку. Осенью там изготовят первые отливки. Это начальный этап разработки, постановки на производство и сертификации новой продукции.
В «Алтайвагоне» рассчитывают, что выйдут на рынок инновационных вагонов весной 2019 года. Таким образом «Алтайвагон» станет третьим в России производителем собственной инновационной тележки.
Дмитрий Медведев рассчитывает, что по соотношению цена/качество эта тележка будет привлекательнее, чем уральская и тихвинская. «Алтайвагон» планирует к 2021 году выпускать на ее базе до половины своих вагонов и полувагонов, а также продавать лицензию на тележку другим производителям.
Разработкой уже интересуются крупные потребители. Например, завод подписал стратегическое соглашение с «Федеральной грузовой компанией», которая намерена закупить 20 тыс. вагонов. Интерес к новинке проявляют также «Первая грузовая компания» и «Сибирская угольная энергетическая компания».
Дмитрий Медведев,
гендиректор «Алтайвагона»:
Собственная инновационная тележка — это вопрос нашей безопасности. Без нее завод превратят в промплощадку или закроют. А без завода Новоалтайска не будет. Положение сложное, но решаемое.
Еще одна задача, которая стоит перед «Алтайвагоном» — модернизировать производство. Сейчас оборудование изношено на 80−90%. Гендиректор рассчитывает, что предприятию удастся ежегодно инвестировать по 300−400 млн в развитие площадки. В 2018 году, в частности, завод запустил три немецких машины плазменной резки металла и линию, которая профилирует металл. Также на заводе обновляют подъемные краны.
Завод анонсирует выход и других новых моделей вагонов. Каких именно, Медведев пока не раскрывает. Их презентуют в конце сентября.
Цифры и факты
- «Алтайвагон» — ведущее предприятие частного холдинга «Сибирский деловой союз». Его предприятия добывают уголь, выпускают вагоны, возят грузы по железной дороге, производят тепло- и электроэнергию, электродвигатели, шахтное оборудование, зерно, мясо, молоко и многое другое;
- Оборот «Алтайвагона» — 25 млрд рублей в год;
- Рентабельность производства вагонов в России — 3% (по данным Дмитрия Медведева);
- «Алтайвагон» занимает долю в 12% на российском рынке грузовых железнодорожных вагонов, узлов, комплектующих и запасных частей к ним. По этому показателю он третий производитель в стране;
- Основное производство «Алтайвагона» расположено в Новоалтайске. На рубцовском филиале производят стальное вагонное литье, в Кемерово — дополнительная производственная площадка;
- «Алтайвагон» несколько лет судится с зарегистрированной в Кипре компанией AFCT, аффилированной с другим конкурентом — ТВЗ. Она обвиняет алтайский завод в том, что одну из моделей полувагонов в Новоалтайске нелегально выпускали с хребтовой балкой, конструкцию которой AFCT запатентовало.