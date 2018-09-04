Как «Алтайвагон» пережил тяжелейший кризис и что спасет его и Новоалтайск

Осенью 2018 года «Алтайвагон» изготовит первые инновационные полувагоны новой модели. От успеха проекта зависит будущее предприятия с 6,5 тыс. сотрудников и всего моногорода Новоалтайска в целом, так как на рынке идет ожесточенная война за выживание. На заводе altapress.ru рассказали, как «Алтайвагон» пережил трудные годы, почему с конкурентами приходится воевать и какое «оружие» готовит предприятие к новым схваткам.

Почему конкурентная борьба такая острая?

«Мы в состоянии войны, на дух не переносим друг друга», — так характеризует отношения в отрасли Дмитрий Медведев, гендиректор «Алтайвагона». Новоалтайское предприятие — одно из 4−5 крупнейших вагоностроительных заводов России. Всего в стране их 16, и емкости рынка периодически на всех не хватает.

Дмитрий Медведев , гендиректор «Алтайвагона». Из архива «Алтайвагона»

Дмитрий Медведев говорит непопулярные вещи. Он уверен: рыночной экономике не место в такой стратегической отрасли как ж/д-перевозки. Государство должно планировать работу вагоностроителей. Удивительно, что за такой «советский» подход ратует человек, в котором «старую школу» разглядеть сложно: Медведев хвалит Стива Джобса и Илона Маска, а по заводу ходит в кроссовках New Balance.

Но госпланирования нет, рыночной экономики, по сути, — тоже, говорит Медведев. А есть административный ресурс, который работает в пользу конкретных предприятий. В первую очередь в пользу «Уралвагонзавода» (УВЗ) и «Тихвинского вагоностроительного завода» (ТВСЗ, входит в холдинг «Объединенной вагоностроительной компании» (ОВК)). Об этом Медведев неоднократно высказывался, притом довольно жестко. Даже позволяя себе критиковать государственную политику на губернаторском телеканале.

Дмитрий Медведев,

гендиректор «Алтайвагона» ( в интервью на «Катунь 24»):

«Уралвагон» необходимо всей страной спасать — 300 млрд рублей долгов, их нужно обслуживать, и все это переносится на себестоимость вагонов. Очевидно, спасать будут за счет налогоплательщиков — нас с вами.

На заводе «Алтайвагон». altapress.ru

В то же время «Алтайвагон» хотят выдавить с рынка. Эту мысль гендиректор предприятия высказывал во многих интервью. Подтверждают ее судебные разборки, в которые конкуренты втягивают «Алтайвагон». Также на заводе ссылаются на заключение ФАС России от 30 июля 2018 года о сговоре УВЗ и своим поставщиком «Уником-Сервис».

Дмитрий Медведев,

гендиректор «Алтайвагона» ( в интервью «Интерфаксу»):

По сути начался передел рынка, монопольное положение на котором пытаются занять УВЗ и холдинг ОВК. А в основе лежит элементарное падение спроса на вагоны в России и желание за счет других заводов спасти собственное производство.

Самый острый конфликт произошел с УВЗ. В 2013 году «Алтайвагон» купил у УВЗ лицензию на вагонную тележку (один из самых важных элементов вагона) и с 2014 года выпускал на их базе так называемые инновационные вагоны. Они позволяют перевозить на 7−10% больше груза, обслуживать их надо в два раза реже, а срок эксплуатации увеличивается с 22 до 32 лет. До 2017 года инновационные вагоны составляли треть от общего объема производства.

В 2016 году УВЗ перешел в собственность «Ростеха». После этого УВЗ потребовал изменить условия договора с «Алтайвагоном». Медведев назвал новые условия кабальными и отказался подписывать документ. УВЗ обвинил алтайский завод в нарушении условий договора и подал в суд, чтобы аннулировать лицензию.

В марте 2018 года партнеры-конкуренты разорвали отношения по инициативе «Алтайвагона». В Новоалтайске решили, что дальнейшее сотрудничество бесперспективно. Так алтайское предприятие осталось без инновационной продукции. А этот сегмент с каждым годом становится все более важным.

На заводе «Алтайвагон». altapress.ru

Как завод чуть не остановился и что там происходит сейчас?

2013—2015 годы были труднейшими для «Алтайвагона» в современной истории. На рынке перенасыщение. Завод периодически останавливался. Люди месяцами получали только часть зарплаты. Их поддерживало государство: платило оставшуюся часть. Получалось так, что рабочие полдня трудились на завод, другую половину — на государство (выходили на общественно-полезные работы или шли повышать квалификацию).

Так при помощи властей удалось сохранить коллектив. Хотя потери, конечно, были. Буквально за воротами завода инженеров и других квалифицированных сотрудников переманивали рекрутеры с ТВЗ.

В худшие времена «Алтайвагон» был загружен всего на треть. Однако в 2015 году правительство запретило эксплуатацию вагонов старше 25 лет. Это мотивировало отрасль обновлять парк вагонов, появились заказы. Особенно востребованными оказались инновационные, и «Алтайвагон» в партнерстве с УВЗ вошел в этот сегмент.

На заводе «Алтайвагон». altapress.ru

В начале 2017 года «Алтайвагон» объявил, что преодолел кризис. В тот год предприятие выпустило 7 тыс. вагонов и полувагонов (при номинальной мощности 9 тыс. единиц).

В 2018 году предприятие получило заказов уже на 10 тыс. вагонов. Сейчас завод работает круглосуточно. Около трети продукции отправляет на экспорт (прежде всего в Казахстан). Кроме того, «Алтайвагон» снизил минимальный заказ с 500 до 20 вагонов — чтобы не зависеть от крупных покупателей и иметь возможность увеличить цены.

За кризисные годы «Алтайвагон» накопил 3 млрд рублей убытков. В 2018 году предприятие рассчитывает выйти в плюс и заработать миллиард. Пока все выглядит благополучно. Однако в отрасли все понимают: рост спроса временный, и будущее — за инновационными вагонами. А их в линейке «Алтайвагона» пока нет.



Но скоро будут. «Алтайвагон» в партнерстве с РЖД инвестирует 500 млн рублей в разработку инновационной тележки. За основу взяли изделие, которое создал еще в нулевые Всероссийский научно-исследовательский и конструкторский технологический институт (ВНИКТИ). Тогда оно оказалось невостребованным, но в первой половине 2018 года по заказу РЖД «Алтайвагон» совместно с ВНИКТИ тележку доработал.

«Алтайвагон». Из архива «Алтайвагона».

Когда выпустят новый вагон и что это даст?

Из Германии на рубцовский филиал «Алтайвагона» уже отправили необходимую оснастку. Осенью там изготовят первые отливки. Это начальный этап разработки, постановки на производство и сертификации новой продукции.

В «Алтайвагоне» рассчитывают, что выйдут на рынок инновационных вагонов весной 2019 года. Таким образом «Алтайвагон» станет третьим в России производителем собственной инновационной тележки.

Дмитрий Медведев рассчитывает, что по соотношению цена/качество эта тележка будет привлекательнее, чем уральская и тихвинская. «Алтайвагон» планирует к 2021 году выпускать на ее базе до половины своих вагонов и полувагонов, а также продавать лицензию на тележку другим производителям.

Разработкой уже интересуются крупные потребители. Например, завод подписал стратегическое соглашение с «Федеральной грузовой компанией», которая намерена закупить 20 тыс. вагонов. Интерес к новинке проявляют также «Первая грузовая компания» и «Сибирская угольная энергетическая компания».

На заводе «Алтайвагон». altapress.ru

Дмитрий Медведев,

гендиректор «Алтайвагона»:

Собственная инновационная тележка — это вопрос нашей безопасности. Без нее завод превратят в промплощадку или закроют. А без завода Новоалтайска не будет. Положение сложное, но решаемое.

Еще одна задача, которая стоит перед «Алтайвагоном» — модернизировать производство. Сейчас оборудование изношено на 80−90%. Гендиректор рассчитывает, что предприятию удастся ежегодно инвестировать по 300−400 млн в развитие площадки. В 2018 году, в частности, завод запустил три немецких машины плазменной резки металла и линию, которая профилирует металл. Также на заводе обновляют подъемные краны.

Завод анонсирует выход и других новых моделей вагонов. Каких именно, Медведев пока не раскрывает. Их презентуют в конце сентября.

На заводе «Алтайвагон». altapress.ru

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