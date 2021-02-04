В санатории «Сосновый бор» состоится Платоновский бал 19 века

АО «Санаторий «Сосновый бор»

Во время мероприятия артисты создадут атмосферу второй половины 19 века. Начнется мероприятие в 20.00 и продлится около четырех часов. В программе будут вальсы, падеграс, полонез, кадрили и другие светские танцы. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах и научиться танцевать. Кроме того, участников ждут игры, развлечения, а также розыгрыш призов, где главным подарком выступит «Тур выходного дня» в доме купца Платонова.

Данное мероприятие проводится с 2015 года в честь крупного предпринимателя Алтая второй половины 19 — начала 20 веков — потомственного дворянина, мецената Ивана Константиновича Платонова.

Бывшая дача Платоновых в Зудилово. Первомайский историко-краеведческий музей.

Будучи городским главой города Барнаула, Платонов выступал и внедрял технические нововведения: устройство телефонной станции, строительство водопровода, городской электрической станции. Иван Константинович избирался попечителем ряда учебных заведений и постоянно жертвовал средства на нужды школ, гимназий и больниц.

Главный платоновский дом в Барнауле по Пушкинской улице сохранился до наших дней. А лето Платонов проводил на даче в Зудилово, которая сейчас находится на территории санатория «Сосновый бор». Прекрасное место недалеко от Барнаула очень полюбилось многочисленным гостям купца Платонова, которых он приглашал в Зудилово на отдых. Дамы и кавалеры совершали пешие прогулки, устраивали спортивные подвижные игры, проводили лошадиные и верблюжьи скачки, купались, обедали на свежем воздухе.

Санаторий «Сосновый бор». Дмитрий Лямзин

В дальнейшем дача Ивана Константинович была передана профсоюзу рабочих мукомольной промышленности и элеваторов востока, а в 1929 году на ее основе был открыт Дом отдыха.

Приглашаем всех почитателей светского и интеллектуального времяпровождения посетить Платоновский бал!

АО «Санаторий «Сосновый бор»

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