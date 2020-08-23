В семь раз вырос спрос в России на учебные столы для дома

За последние два месяца в России стали чаще покупать учебные столы и парты, спрос вырос в семь раз год к году, сообщает РБК со ссылкой на данные OZON.

Аналитики объясняют это тем, что россияне готовятся к возможному дистанционному обучению из-за коронавируса и обустраивают рабочие места для детей.

Чаще всего для школьников младших классов заказываются парты с регулируемым наклоном столешницы, а также комплекты из парты и стула. Для старших детей приобретают офисные стулья и письменные столы, пишет Lenta.ru. Популярны также корректоры для осанки — их спрос увеличился в 4,6 раза. Чаще стали покупать и настольные лампы, глобусы и канцелярские наборы.

Прошлый всплеск на товары для обустройства рабочих мест приходился на последнюю декаду марта — в преддверии самоизоляции.

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 до 1 января 2021 года массовые мероприятия в школах проводиться не будут, сообщал ранее министр просвещения Сергей Кравцов.