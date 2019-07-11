«Грильница» в новом формате заменит иностранные кафе в ТРЦ Galaxy

Заведение появится на месте кафе Subway и Pizza Boston, которые закрылись.
Максим Тушков,
директор по развитию сети «Грильница»:
Это первый опыт размещения общепита на фудкорте. Чтобы стартовать, нам нужно адаптировать бизнес под новые условия. Сейчас мы продумываем рецепты и механизмы, которые позволят отдавать блюдо максимально быстро, как того требует фудкорт. В помещение уже начали ремонт. Дата открытия еще не определена, но это точно будет летом.
В Galaxy будет работать десятая в Барнауле «Грильница». Это и другие заведения также развивают предприниматели, выкупившие франшизу. Аналогичные кафе в ближайшее время откроют в Новокузнецке, Красноярске и Новосибирске.
«Грильница» — одно из самых быстроразвивающихся предприятий питания края, сообщали ранее в региональном управлении по развитию предпринимательства. Максим Тушков пояснил, что сеть сделала ставку на рост через продажи франшизы, в том числе продал ее на свои ранее открытые заведения. Всего под брендом «Грильница» работают 13 кафе, в том числе в Томске, Бийске и Новоалтайске. К открытию готовятся еще 4.