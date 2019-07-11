«Грильница» в новом формате заменит иностранные кафе в ТРЦ Galaxy

Заведение появится на месте кафе Subway и Pizza Boston, которые закрылись.

Это первый опыт размещения общепита на фудкорте. Чтобы стартовать, нам нужно адаптировать бизнес под новые условия. Сейчас мы продумываем рецепты и механизмы, которые позволят отдавать блюдо максимально быстро, как того требует фудкорт. В помещение уже начали ремонт. Дата открытия еще не определена, но это точно будет летом.