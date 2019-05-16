В центре Барнаула отремонтировали новый уголок с качелями и фотозонами

Тротуарной плиткой выложили широкую пешеходную дорожку, смонтировали шесть фонарей. Для горожан установили четыре скамейки, а также качели и фотозоны, семь вазонов для цветов и две урны.
Большая часть объектов — кованные.
В ближайшее время на территории появится газон, по периметру восстановят недостающие участки ограждения. Дополнит композицию кованый арт-объект в виде карты Алтайского края.
Работы планируется завершить до 1 июня.
Ранее сообщалось, что подобные зеленые уголки в Октябрьском районе Барнаула в 2019 году появятся также по адресам: ул. Эмилии Алексеевой, 58, ул. Германа Титова, 2а, клумбы по ул. Малахова, 45, ул. 40 лет Октября, 37, проспекту Ленина, 19, ул. Северо-Западной, 62 и ул. Советской, 3.